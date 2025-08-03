Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:13, 3 августа 2025Россия

День железнодорожника в 2025 году: суть, история и традиции

Россияне отмечают День железнодорожника
Ксения Дорофеева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сегодня, 3 августа, в России отмечают День железнодорожника. Это профессиональный праздник для тех, кто трудится на рельсовых путях: инженеров, машинистов, диспетчеров, дежурных. «Лента.ру» рассказывает об истории Дня железнодорожника, его традициях и особенностях, а также публикует интересные факты о железной дороге.

Дата праздника

День железнодорожника не имеет закрепленной в календаре даты. Каждый год его отмечают в первое воскресенье августа.

В 2025 году День железнодорожника приходится на 3 августа

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Где еще День железнодорожника отмечают 3 августа:

День железнодорожника в других странах

Праздники, связанные с железной дорогой, есть и в других государствах. Например:

  • в США каждый год отмечают Национальный день поезда 12 мая;
  • в Японии День железной дороги отмечают 14 октября — в этот день в 1872 году в стране был запущен первый пассажирский поезд, который следовал из Токио в Иокогаму.

История праздника

В 1896 году в Российской империи вышел указ №68 об установлении праздника, посвященного железнодорожному сообщению. Подписал документ министр путей сообщения князь Михаил Хилков. Датой выбрали 25 июня (6 июля по новому стилю) — день рождения императора Николая I.

В годы правления Николая I были построены первые железные дороги в России: магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы и прогулочный путь от Санкт-Петербурга до Царского Села

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С тех пор и вплоть до 1917 года день железных дорог отмечали именно 25 июня. После революции все праздники, установленные императорской властью, отменили как «пережитки царизма».

День железнодорожника появился в календаре советских граждан лишь в 1936 году по инициативе самих работников железнодорожных путей сообщения. В 1935 году они обратились к Иосифу Сталину с просьбой установить для них профессиональный праздник, и он пошел им навстречу. Так был создан Всесоюзный Сталинский день железнодорожников, датой которого выбрали 30 июля.

В 1940 году дату праздника снова перенесли — на этот раз на первое воскресенье августа. Изменение обосновали тем, что День железнодорожника нужно отмечать в выходной, а в то время таким был только один день — воскресенье

С тех пор праздник отмечали в первое воскресенье августа. В 1980 году вышел указ президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных датах», в котором праздник переименовали в День железнодорожника. Именно в таком виде он дошел до наших дней.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Традиции Дня железнодорожника

Как отмечали раньше

В первые годы после появления праздника в этот день прекращали все работы на железной дороге. Специально для сотрудников пускали праздничный поезд, где устраивали представления и чаепития под выступление оркестра.

В здании Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивали торжественный ужин с концертом

В Министерстве путей сообщения в Санкт-Петербурге тоже отмечали праздник: прямо на набережной реки Фонтанки собирались высокопоставленные чиновники.

Как отмечают сейчас

По всей России в этот день проходят концерты, конкурсы и спортивные состязания. Например, в честь Дня железнодорожника устраивают благотворительный забег «Достигая цели»: все собранные средства направляют на лечение тяжелобольных детей. Так, в 2022 году челябинские железнодорожники собрали рекордную сумму — более трех миллионов рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Для работников железной дороги устраивают необычные конкурсы и соревнования. Например, в том же 2022 году в Красноярске их разделили на команды, выдали плиту, кухонные принадлежности, продукты и попросили приготовить блюда из меню, которое предлагали пассажирам российских поездов до 1917 года. Конкурс назвали «Царский экспресс».

Традиционно в День железнодорожника награждают отличившихся сотрудников

Кроме того, в честь праздника проходят дни открытых дверей, экскурсии, демонстрация железнодорожной техники и новых поездов. Главы регионов открывают новые участки путей, мосты и станции.

Кого можно поздравить с Днем железнодорожника

Профессий, связанных с железной дорогой, очень много:

  • кочегары;
  • машинисты и их помощники;
  • диспетчеры;
  • дежурные по станциям, по переездам, стрелочного поста;
  • путевые обходчики;
  • бригадиры по ремонту пути;
  • контролеры состояния пути;
  • ремонтники искусственных сооружений и других построек и механизмов;
  • электромонтеры контактной сети;
  • монтеры пути;
  • операторы по обслуживанию и ремонту вагонов;
  • слесари по ремонту подвижного состава;
  • проводники пассажирских вагонов;
  • кондукторы грузовых поездов;
  • сигналисты;
  • водители дрезин;
  • начальники поездов;
  • начальники станций;
  • главные инженеры;
  • путейцы.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Интересные факты про железную дорогу в России и мире

  • Эксплуатационная длина железных дорог в России на 2023 год составляла более 86 тысяч километров, что в два раза превышает длину экватора. По этому показателю наша страна находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов Америки.
  • По данным того же 2023 года, в России используют около 1,3 миллиона грузовых вагонов, опережая по этому показателю все остальные страны мира. Более 20 процентов всего железнодорожного грузооборота на планете обеспечивает РЖД.
  • На российских железных дорогах в разных отраслях трудится более 680 тысяч человек.
  • В России до сих пор есть несколько поездов на паровой тяге: они работают исключительно для туристов. Самый известный — «Рускеальский экспресс», который возит пассажиров из Сортавалы в горный парк «Рускеала» в Карелии. Поезд выглядит так, будто сошел с картинки XIX века. Причем не только снаружи, но и внутри: стилизованные интерьеры, проводники одеты в форму тех лет, а в буфете музыканты играют на пианино.
  • В самом начале строительства железных дорог в России пассажиров в поезда завлекали концертами, танцевальными вечерами и спектаклями.
  • В годы Великой Отечественной войны железные дороги стали главным связующим звеном между фронтом и тылом, они позволяли эвакуировать людей и ценности, осуществлять поставки техники, вооружения и личного состава. Благодаря упорному труду железнодорожников удалось обеспечить проведение более 50 наступательных и стратегических операций.
  • До появления пассажирских и грузовых железных дорог в России уже функционировали пути с деревянными рельсами на рудниках. Первая такая дорога была построена в 1755 году на Алтае. Вдоль пути натягивали трос, который тянули лошади, тем самым двигая вагонетки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию

    Слуцкий прокомментировал попытки США давить на Россию

    Над российским городом прогремели взрывы

    Зеленского обвинили в готовности уничтожить даже украинских женщин ради сохранения власти

    Путин заявил о надежном снабжении железнодорожниками ВС России

    Над регионами России за три часа сбили более 40 украинских беспилотников

    Молодежь отказалась от стирки и макияжа. Почему люди массово перестали следить за собой?

    Главком ВСУ рассказал о новой тактике российских военных в зоне СВО

    Больше половины иностранцев в Чехии оказались украинцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости