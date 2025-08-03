День железнодорожника в 2025 году: суть, история и традиции

Россияне отмечают День железнодорожника

Сегодня, 3 августа, в России отмечают День железнодорожника. Это профессиональный праздник для тех, кто трудится на рельсовых путях: инженеров, машинистов, диспетчеров, дежурных. «Лента.ру» рассказывает об истории Дня железнодорожника, его традициях и особенностях, а также публикует интересные факты о железной дороге.

Дата праздника

День железнодорожника не имеет закрепленной в календаре даты. Каждый год его отмечают в первое воскресенье августа.

В 2025 году День железнодорожника приходится на 3 августа

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Где еще День железнодорожника отмечают 3 августа:



в Белоруссии;

в Армении;

в Казахстане;

в Киргизии;

в Узбекистане;

в Молдавии;

в Болгарии.

День железнодорожника в других странах Праздники, связанные с железной дорогой, есть и в других государствах. Например:

в США каждый год отмечают Национальный день поезда 12 мая;

в Японии День железной дороги отмечают 14 октября — в этот день в 1872 году в стране был запущен первый пассажирский поезд, который следовал из Токио в Иокогаму.

История праздника

В 1896 году в Российской империи вышел указ №68 об установлении праздника, посвященного железнодорожному сообщению. Подписал документ министр путей сообщения князь Михаил Хилков. Датой выбрали 25 июня (6 июля по новому стилю) — день рождения императора Николая I.

В годы правления Николая I были построены первые железные дороги в России: магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы и прогулочный путь от Санкт-Петербурга до Царского Села

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С тех пор и вплоть до 1917 года день железных дорог отмечали именно 25 июня. После революции все праздники, установленные императорской властью, отменили как «пережитки царизма».

День железнодорожника появился в календаре советских граждан лишь в 1936 году по инициативе самих работников железнодорожных путей сообщения. В 1935 году они обратились к Иосифу Сталину с просьбой установить для них профессиональный праздник, и он пошел им навстречу. Так был создан Всесоюзный Сталинский день железнодорожников, датой которого выбрали 30 июля.

В 1940 году дату праздника снова перенесли — на этот раз на первое воскресенье августа. Изменение обосновали тем, что День железнодорожника нужно отмечать в выходной, а в то время таким был только один день — воскресенье

С тех пор праздник отмечали в первое воскресенье августа. В 1980 году вышел указ президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных датах», в котором праздник переименовали в День железнодорожника. Именно в таком виде он дошел до наших дней.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Традиции Дня железнодорожника

Как отмечали раньше

В первые годы после появления праздника в этот день прекращали все работы на железной дороге. Специально для сотрудников пускали праздничный поезд, где устраивали представления и чаепития под выступление оркестра.

В здании Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивали торжественный ужин с концертом

В Министерстве путей сообщения в Санкт-Петербурге тоже отмечали праздник: прямо на набережной реки Фонтанки собирались высокопоставленные чиновники.

Как отмечают сейчас

По всей России в этот день проходят концерты, конкурсы и спортивные состязания. Например, в честь Дня железнодорожника устраивают благотворительный забег «Достигая цели»: все собранные средства направляют на лечение тяжелобольных детей. Так, в 2022 году челябинские железнодорожники собрали рекордную сумму — более трех миллионов рублей.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Для работников железной дороги устраивают необычные конкурсы и соревнования. Например, в том же 2022 году в Красноярске их разделили на команды, выдали плиту, кухонные принадлежности, продукты и попросили приготовить блюда из меню, которое предлагали пассажирам российских поездов до 1917 года. Конкурс назвали «Царский экспресс».

Традиционно в День железнодорожника награждают отличившихся сотрудников

Кроме того, в честь праздника проходят дни открытых дверей, экскурсии, демонстрация железнодорожной техники и новых поездов. Главы регионов открывают новые участки путей, мосты и станции.

Кого можно поздравить с Днем железнодорожника

Профессий, связанных с железной дорогой, очень много:



кочегары;

машинисты и их помощники;

диспетчеры;

дежурные по станциям, по переездам, стрелочного поста;

путевые обходчики;

бригадиры по ремонту пути;

контролеры состояния пути;

ремонтники искусственных сооружений и других построек и механизмов;

электромонтеры контактной сети;

монтеры пути;

операторы по обслуживанию и ремонту вагонов;

слесари по ремонту подвижного состава;

проводники пассажирских вагонов;

кондукторы грузовых поездов;

сигналисты;

водители дрезин;

начальники поездов;

начальники станций;

главные инженеры;

путейцы.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

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