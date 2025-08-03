Сегодня, 3 августа, в России отмечают День железнодорожника. Это профессиональный праздник для тех, кто трудится на рельсовых путях: инженеров, машинистов, диспетчеров, дежурных. «Лента.ру» рассказывает об истории Дня железнодорожника, его традициях и особенностях, а также публикует интересные факты о железной дороге.
Дата праздника
День железнодорожника не имеет закрепленной в календаре даты. Каждый год его отмечают в первое воскресенье августа.
В 2025 году День железнодорожника приходится на 3 августа
Где еще День железнодорожника отмечают 3 августа:
- в Белоруссии;
- в Армении;
- в Казахстане;
- в Киргизии;
- в Узбекистане;
- в Молдавии;
- в Болгарии.
Праздники, связанные с железной дорогой, есть и в других государствах. Например:
История праздника
В 1896 году в Российской империи вышел указ №68 об установлении праздника, посвященного железнодорожному сообщению. Подписал документ министр путей сообщения князь Михаил Хилков. Датой выбрали 25 июня (6 июля по новому стилю) — день рождения императора Николая I.
В годы правления Николая I были построены первые железные дороги в России: магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы и прогулочный путь от Санкт-Петербурга до Царского Села
С тех пор и вплоть до 1917 года день железных дорог отмечали именно 25 июня. После революции все праздники, установленные императорской властью, отменили как «пережитки царизма».
День железнодорожника появился в календаре советских граждан лишь в 1936 году по инициативе самих работников железнодорожных путей сообщения. В 1935 году они обратились к Иосифу Сталину с просьбой установить для них профессиональный праздник, и он пошел им навстречу. Так был создан Всесоюзный Сталинский день железнодорожников, датой которого выбрали 30 июля.
В 1940 году дату праздника снова перенесли — на этот раз на первое воскресенье августа. Изменение обосновали тем, что День железнодорожника нужно отмечать в выходной, а в то время таким был только один день — воскресенье
С тех пор праздник отмечали в первое воскресенье августа. В 1980 году вышел указ президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных датах», в котором праздник переименовали в День железнодорожника. Именно в таком виде он дошел до наших дней.
Традиции Дня железнодорожника
Как отмечали раньше
В первые годы после появления праздника в этот день прекращали все работы на железной дороге. Специально для сотрудников пускали праздничный поезд, где устраивали представления и чаепития под выступление оркестра.
В здании Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивали торжественный ужин с концертом
В Министерстве путей сообщения в Санкт-Петербурге тоже отмечали праздник: прямо на набережной реки Фонтанки собирались высокопоставленные чиновники.
Как отмечают сейчас
По всей России в этот день проходят концерты, конкурсы и спортивные состязания. Например, в честь Дня железнодорожника устраивают благотворительный забег «Достигая цели»: все собранные средства направляют на лечение тяжелобольных детей. Так, в 2022 году челябинские железнодорожники собрали рекордную сумму — более трех миллионов рублей.
Для работников железной дороги устраивают необычные конкурсы и соревнования. Например, в том же 2022 году в Красноярске их разделили на команды, выдали плиту, кухонные принадлежности, продукты и попросили приготовить блюда из меню, которое предлагали пассажирам российских поездов до 1917 года. Конкурс назвали «Царский экспресс».
Традиционно в День железнодорожника награждают отличившихся сотрудников
Кроме того, в честь праздника проходят дни открытых дверей, экскурсии, демонстрация железнодорожной техники и новых поездов. Главы регионов открывают новые участки путей, мосты и станции.
Кого можно поздравить с Днем железнодорожника
Профессий, связанных с железной дорогой, очень много:
- кочегары;
- машинисты и их помощники;
- диспетчеры;
- дежурные по станциям, по переездам, стрелочного поста;
- путевые обходчики;
- бригадиры по ремонту пути;
- контролеры состояния пути;
- ремонтники искусственных сооружений и других построек и механизмов;
- электромонтеры контактной сети;
- монтеры пути;
- операторы по обслуживанию и ремонту вагонов;
- слесари по ремонту подвижного состава;
- проводники пассажирских вагонов;
- кондукторы грузовых поездов;
- сигналисты;
- водители дрезин;
- начальники поездов;
- начальники станций;
- главные инженеры;
- путейцы.
Интересные факты про железную дорогу в России и мире
- Эксплуатационная длина железных дорог в России на 2023 год составляла более 86 тысяч километров, что в два раза превышает длину экватора. По этому показателю наша страна находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов Америки.
- По данным того же 2023 года, в России используют около 1,3 миллиона грузовых вагонов, опережая по этому показателю все остальные страны мира. Более 20 процентов всего железнодорожного грузооборота на планете обеспечивает РЖД.
- На российских железных дорогах в разных отраслях трудится более 680 тысяч человек.
- В России до сих пор есть несколько поездов на паровой тяге: они работают исключительно для туристов. Самый известный — «Рускеальский экспресс», который возит пассажиров из Сортавалы в горный парк «Рускеала» в Карелии. Поезд выглядит так, будто сошел с картинки XIX века. Причем не только снаружи, но и внутри: стилизованные интерьеры, проводники одеты в форму тех лет, а в буфете музыканты играют на пианино.
- В самом начале строительства железных дорог в России пассажиров в поезда завлекали концертами, танцевальными вечерами и спектаклями.
- В годы Великой Отечественной войны железные дороги стали главным связующим звеном между фронтом и тылом, они позволяли эвакуировать людей и ценности, осуществлять поставки техники, вооружения и личного состава. Благодаря упорному труду железнодорожников удалось обеспечить проведение более 50 наступательных и стратегических операций.
- До появления пассажирских и грузовых железных дорог в России уже функционировали пути с деревянными рельсами на рудниках. Первая такая дорога была построена в 1755 году на Алтае. Вдоль пути натягивали трос, который тянули лошади, тем самым двигая вагонетки.