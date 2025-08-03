Десантник принял на себя атаку десятка БПЛА и спас товарища под Часовым Яром

Российский десантник отвлек на себя атаку БПЛА под Часовым Яром и спас товарища

Российский десантник ценой собственного ранения спас товарища во время боев за город Часов Яр. Об этом сообщает РИА Новости.

Боец 299-го парашютно-десантного полка с позывным Корнет прикрыл раненого напарника, отвлекая на себя атаку двух гексакоптеров «Баба-яга» и более десятка FPV-дронов. Он получил ранение, но выжил, несмотря на большое число БПЛА. «Я два часа возле дерева "танцевал" [...], получил ранение правой ноги. Спасибо Богу, там был большой дуб, и как-то он меня спас», — рассказал военнослужащий.

Освобождение Часова Яра, о котором Минобороны России сообщило в четверг, 31 июля, открывает российским войскам путь к славянско-краматорской агломерации. Бои за этот стратегически важный населенный пункт продолжались с конца весны 2024 года.

Ранее десантник Костромского полка с позывным Куба, который участвовал в штурме Часова Яра, рассказал о присутствии иностранных наемников в городе. «Много иностранных гостей, много тел, после того, как штурмуют другие ребята. Сколько проходили — много разных шевронов: американских, польских», — заявил Куба.