Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 2 августа 2025Мир

Генсек ООН указал на низкий интерес к докладам организации

Генсек ООН Гутерриш: Доклады ООН мало кто читает
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Global Look Press

Люди не проявляют большого интереса к докладам ООН, большинство из них мало кто читает. При этом в среднем они стали вдвое длиннее, чем 20 лет назад. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, его слова передает Reuters.

«Я должен признать, что они [доклады] еще и становятся длиннее. Количество слов в них превышает отчеты двадцатилетней давности на 40 процентов. Однако многие из этих отчетов читают редко», — заявил генсек.

Он отметил, что лишь 5 процентов докладов организации скачивают более пяти тысяч раз. В то же время каждый пятый отчет получает менее тысячи скачиваний. «И даже если их загрузили, вообще не значит, что их стали читать», — добавил Гутерриш.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация поступает лицемерно, игнорируя удары Украины по России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей

    Стало известно о проблемах ВСУ на юге Красноармейска

    «Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

    Орбан назвал нереалистичным миф о российской угрозе

    Правительство Германии заподозрило ХАМАС в присвоении гуманитарной помощи для сектора Газа

    Раскрыта реакция НАТО на продвижение России

    Орбан назвал условие наступления мира на Украине

    Протесты против действий ТЦК в Виннице стали самыми масштабными с начала СВО

    Генсек ООН указал на низкий интерес к докладам организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости