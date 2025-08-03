Марочко: Киев пытается выбить ВС России из Серебрянки в ДНР, усилив группировку

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило группировку у Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) и пытается выбить российские войска из этого района, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские силы оказывают серьезное давление в районе Серебрянки. «Здесь украинское командование нагнало огромное количество личного состава, техники. Пытается стабилизировать ситуацию и выбить наши войска с данного района», — подчеркнул он.

По словам Марочко, Вооруженные силы (ВС) России за неделю «взяли ряд ключевых точек» в Кременских лесах. Кроме того, они уничтожили опорные пункты ВСУ и продвинулась у Григоровки и Червоной Дибровы.

Ранее сообщалось, что армия России заняла Александро-Калиново в ДНР.