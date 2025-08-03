На Западе вспомнили пророчество ясновидящего о самом опасном годе

Eska: Ясновидящий Яцковский назвал 2026 год самым опасным для мира

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 год самым опасным для мира из-за революций, терактов и проблем с беженцами. Его пророчество вспомнило Radio Eska.

«Польский оракул своим духовным зрением увидел страшное: потоки беженцев и народные волнения, связанные с наплывом мигрантов. Он называет 2026 год самым опасным», — говорится в материале.

Яцковский считает это время сложным не только для западных стран и мирового сообщества, но и для Польши. Согласно предсказанию, политики покинут страну, опасаясь гражданской войны, произойдет государственная измена и обман простых граждан группой политиков. Ясновидящий также допустил, что республика может распасться, и часть земель будет отделена.

Ранее западный таблоид Daily Mail обратил внимание на тревожные пророчества о войне, которая начнется в Европе в 2025 году. Четыре известных провидца дали такое предсказание: Ванга, Нострадамус, бразильский экстрасенс Атос Саломе и британский ясновидящий Николас Ауджула.