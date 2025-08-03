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14:17, 3 августа 2025Бывший СССР

По мосту в Херсоне нанесли еще несколько ударов

ВС России нанесли еще несколько ударов по мосту в Херсоне
Антонина Черташ
Антонина Черташ

По мосту в Херсоне и его окрестностям нанесли повторные удары. Ролик с последствиями атаки публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

По словам автора, Вооруженные силы (ВС) России сбросили еще несколько бомб и снарядов на мост. На кадрах видны вспышка, несколько очагов возгорания и клубы поднимающегося над переправой дыма.

«Есть надежда, что его все же добьют, а после этого смогут распространить полученный опыт на прочие крупные переправы противника», — говорится в публикации.

Ранее удар ФАБ-3000 по мосту в Херсоне попал на видео. На записи видно, как авиабомба поражает цель, в небо поднимается облако темного дыма.

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