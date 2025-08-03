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05:15, 3 августа 2025Экономика

Раскрыта средняя зарплата работающих россиян

Треть работающих россиян получает зарплату от 100 тысяч рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В 2025 году доля россиян, средняя зарплата которых превышает 100 тысяч рублей, достигла 31,9 процента от всех работников. В 2023 году этот показатель был практически вдвое ниже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

«Согласно данным ведомства, в апреле среднюю зарплату до вычета налога от 100 тысяч рублей получали 31,9 процента работников в стране. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4 процента», — пишет агентство.

Зарплату в размере от 100 до 150 тысяч рублей получают 17,2 процента работников, от 150 до 200 тысяч — 6,8 процента, от 200 до 400 тысяч — 6,3 процента. Зарплату, превышающую 400 тысяч рублей, получают 1,5 процента россиян.

Отмечается, что меньше МРОТ (составляет 22 400 рублей) получает 2,6 процента работников.

Ранее депутат Светлана Бессараб напомнила работодателям об обязательной индексации зарплат.

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