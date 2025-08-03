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13:40, 3 августа 2025Россия

Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников ЕГЭ с Кавказа

Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе стобалльников ЕГЭ в СКФО
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе выпускников в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом пишет РИА Новости.

Ведомство ответило на сообщения различных Telegram-каналов, в которых говорилось, что Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня стали лидерами по количеству стобалльников. «Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, — 98 человек. В России же таких ребят в этом году — 7377», — отметили в Рособрнадзоре.

Согласно данным ведомства, больше всего стобалльников выпустил не Кавказ, а Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. «ЕГЭ 2025 года традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников России», — добавила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии правоохранители пришли с обысками в Минобрнауки региона. Предполагается, что следственные действия связаны с делом о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к ЕГЭ в регионе.

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