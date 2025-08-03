Российский регион затопило из-за мощных ливней

Краснодарский край затопило из-за ливней

Обстановку в Краснодарском крае назвали критичной: его затопило из-за мощных ливней. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Из-за дождей в регионе поднялся уровень реки Дефань. В селах Молдавановка и Дефановка, поселке Новомихайловский произошло подтопление придомовых территорий.

В Лермонтово полностью разрушен мост. Место крушения оцепили. За рекой без переправы остались 300 домов. Из-за схода селя временно ограничено движение. Из опасных районов эвакуируются туристические группы.

Ранее сообщалось, что в селе Дефановка автобус с 25 пассажирами рухнул с моста. Это произошло из-за резкого поднятия уровня воды после ливней.