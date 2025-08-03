Стало известно о планах НАТО разместить в Эстонии корпус союзников

ERR: НАТО может разместить германо-нидерландский военный корпус в Эстонии

НАТО может разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в городе Пярну Эстонии. Об этом стало известно телерадиокомпании ERR от Минобороны страны.

По словам министра оборону Эстонии Ханно Певкура, союзники в корпусе будут исполнять руководящие функции на уровне корпуса. Согласно планам, него войдут и вооруженные силы Эстонии, включая срочников.

Решение о размещении корпуса примут в течение 2025 года. Пока на строительство базы планируется выделить 17 миллионов евро (1,6 миллиарда рублей). Как объяснил Певкур, военному корпусу потребуется «базовый комплекс», рассчитанный примерно на 100–200 человек, включая здания штаба, вспомогательные объекты и инфраструктуру.

Пярну рассматривают как наиболее подходящее место для размещения корпуса союзников: он находится близко к порту, аэродрому, железнодорожному сообщению, крупной автомагистрали и столице страны — Риге. Мэр Пярну Ромек Косенкраниус заявил о заинтересованности в этом проекте.

Ранее сообщалось, что Эстония решила отгородиться от России и начала строить ворота и барьеры на пограничном пункте в Нарве. Департамент полиции и погранохраны балтийской республики пояснил, что подобные меры вводятся для усиления безопасности инфраструктуры, они будут окончательно реализованы к сентябрю.