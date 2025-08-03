Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода «Алаид»

Цунами полностью разрушило оборудование рыбзавода «Алаид» в Северо-Курильске

На Курильском острове Парамушир, недалеко от Северо-Курильска, цунами полностью разрушило рыбоперерабатывающий завод «Алаид». Об этом сообщает РИА Новости.

Мощная волна повредила все производственные мощности предприятия: электрооборудование, холодильные установки, конвейерные линии и трансформаторную подстанцию. Также уничтожены цех по пошиву сетей, столярный цех и склад горюче-смазочных материалов. Большая часть поврежденного оборудования рыбзавода не подлежит восстановлению из-за воздействия морской воды. С территории завода также смыло 120 тонн лосося и одну тонну гребешка.

Сейчас сотрудники предприятия расчищают завалы, но сроки восстановления производства пока неизвестны. «Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе», — сообщили в пресс-службе администрации Северо-Курильского района

Цунами образовалось вследствие мощного землетрясения магнитудой 8,8 балла у берегов Камчатки — самого сильного с 1952 года. На Курилах толчки достигали восьми баллов, а последовавшее цунами частично разрушило портовую инфраструктуру. Несмотря на оперативное возобновление работы порта и транспортного сообщения, последствия стихии для местной рыбной отрасли могут оказаться долгосрочными.

Ранее на Камчатке зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 6,8. Афтершок произошел в 8:37 по московскому времени в 279 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг, по данным специалистов, залегал на глубине 25,9 километра.