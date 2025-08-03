В ЛНР раскрыли число ежедневно сбиваемых украинских беспилотников

Батыров сообщил, что в ЛНР ежедневно сбивают десятки украинских БПЛА

В Луганской народной республике (ЛНР) ежедневно сбивают десятки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил начальник отделения боевой подготовки военной комендатуры региона Тимур Батыров, передает РИА Новости.

«У нас есть своя сеть оповещения — радиолокационная станция обнаруживает на дальних рубежах массовый пролет дронов ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»), идет оповещение, вычисляется маршрут и вдоль этого маршрута проезжает мобильная огневая группа, которая уже уничтожают эти воздушные цели», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, в ЛНР развернута система противовоздушной обороны (ПВО), которая включает в себя комплексы С-300, С-400, «Буки», «Торы», «Иглы», а также посты воздушного наблюдения.

Ранее стало известно, что над Ленинградской областью утром 3 августа было сбито три украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.