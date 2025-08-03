В России сделали прогноз о визите спецпосланника Трампа в страну

Кошкин: Прорыва в переговорах по Украине после визита Уиткоффа в Россию не будет

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию не приведет к прорыву в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такой прогноз сделал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ТАСС.

«Я не думаю, что нам следует прямо ожидать какого-то прорыва, что будет сейчас достигнута договоренность», — сказал он. Однако, по мнению эксперта, визит Уиткоффа в Москву является сигналом о стремлении США к диалогу.

Он подчеркнул, что Россия последовательна по украинскому вопросу, и в этом заключается ее сила. По словам Кошкина, Москва, в отличие от Киева и Запада, выдерживает четко выраженную канву своих действий, в том числе в ходе переговоров в Стамбуле.

1 августа Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни.