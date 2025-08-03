В российском регионе из-за ливней обрушился пролет моста

У Фанагорийского в Горячем Ключе обрушился пролет автомобильного моста

В Краснодарском крае под Горячим Ключом из-за ливней обрушился пролет автомобильного моста. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

«В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. (...) Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости после спада уровня воды», — заявили в оперштабе Кубани.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил муниципальный режим ЧС из-за непогоды. Он был введен в Туапсинском районе.