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19:12, 3 августа 2025Россия

В российском регионе из-за ливней обрушился пролет моста

У Фанагорийского в Горячем Ключе обрушился пролет автомобильного моста
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского / РИА Новости

В Краснодарском крае под Горячим Ключом из-за ливней обрушился пролет автомобильного моста. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

«В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. (...) Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости после спада уровня воды», — заявили в оперштабе Кубани.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил муниципальный режим ЧС из-за непогоды. Он был введен в Туапсинском районе.

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