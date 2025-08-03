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04:20, 3 августа 2025Россия

В Сочи в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе

В Сочи в результате атаки беспилотников начался пожар на нефтебазе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Сочи. Как сообщает корреспондент «Ленты.Ру», это привело к возгоранию на нефтебазе в Адлерском районе.

Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, загорелся резервуар с топливом. На месте происшествия работают экстренные службы. «Пострадавших предварительно нет», — написал чиновник.

Кроме того, по словам Прошунина, обломки БПЛА задели строения в гаражном кооперативе на Авиационной улице. Он добавил, что в ближайшее время режим ракетной опасности будет отменен.

Ранее о пожаре в Адлере сообщали очевидцы. По их словам, произошло возгорание на одной из центральных улиц города.

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