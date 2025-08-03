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13:55, 3 августа 2025Россия

В Сочи женщина получила осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников

Оперштаб Краснодарского края: В Сочи при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Адлерском районе Сочи при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram.

Уточняется, что женщина получила осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников на улице Авиационной. Ее госпитализировали в одну из больниц для стационарного обследования.

«По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет», — передает оперштаб региона.

Ранее туристы раскрыли подробности атаки украинских беспилотников на Сочи. Они сообщили, что прятались в подземных переходах курорта до утра.

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