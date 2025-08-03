Дэвис: Ухудшение позиций Украины на фронте скажется на новых переговорах

На новых переговорах между Россией и Украиной может сказаться ухудшение позиций Киева на фронте, а также внутренние проблемы республики, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Таким мнение он поделился на своем YouTube-канале.

«Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. … Вспомните, что они [россияне] всегда готовы к переговорам, но их условия неизменны», — сказал эксперт.

Дэвис также добавил, что украинцы могут попытаться саботировать мирные инициативы Москвы, и, как следствие, затянуть процесс мирного урегулирования. Он напомнил, что Киев так уже делал.

Аналитик подчеркнул, что Вашингтону следовало бы сохранить хорошие отношения с Россией и призвать Киев к немедленному диалогу с Москвой.

Ранее Дэвис заявлял, что Украине придется пойти на все условия России.