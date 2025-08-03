Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:50, 3 августа 2025Мир

Во Франции заговорили о восстании украинцев против Зеленского

Французский политик Филиппо рассказал о восстании украинцев против Зеленского
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинцы восстают против президента республики Владимира Зеленского. Так начал свой пост в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик из Франции рассказал, что в Виннице сотни людей вышли на митинг перед призывным пунктом, где удерживали схваченных на улице молодых людей. Он полагает, что цель протестующих не только в освобождении людей, но и в желании показать мировой общественности, что решения Зеленского о НАТО и продолжении конфликта не одобряются народом.

Филиппо закончил свою публикацию призывом: «Франция должна выбрать мир: больше ни евро, ни оружия, ни солдат для Украины».

Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол, комментируя видео с работой территориальных центров комплектования (аналогов военкоматов) на Украине, заявил, что у людей должно быть право не идти на военную службу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водителя грузовика в российском регионе оштрафовали за отказ проверить машину на наличие дронов. Что известно?

    ВС России поразили украинский военный аэродром

    На Украине скорая помощь отказалась ехать на вызов в военкомат

    Россиянка отправилась кататься на вейк-серфе и едва выжила под тонущим катером

    Нурмагомедов назвал дату следующего боя брата Умара

    Во Франции заговорили о восстании украинцев против Зеленского

    США напомнили о необходимости разрешения на размещение подлодок в Черном море

    Женщин призвали не подмываться с мылом и антисептиком

    Военный высказался об усилении атак ВСУ на Краснодарский край

    ВСУ подорвали вторую по величине шахту в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости