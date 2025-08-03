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18:43, 3 августа 2025Бывший СССР

Выкрикивающие «Слава нации» украинские болельщики попали на видео

Украинкие болельщики выкрикивали «Слава нации» на матче в Ровно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Ровно украинские болельщики выкрикивали нацистские лозунги во время матча «Вереса» с киевским «Динамо». На кадры, появившиеся в соцсетях, обратило внимание издание «Политика Страны».

Уточняется, что матч проходил в субботу, 2 августа. «В пабликах ультрас ровенской команды есть видео с этого матча. Там видны те же фанаты и в той же одежде», — пишет издание.

В мае один из российских бойцов, вернувшийся из украинского плена, заявил, что военных заставляли кричать «Слава Украине — героям слава» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов). Позже, сообщил он, их начинали избивать: автоматами и палками.

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