Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 3 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Женщин призвали не подмываться с мылом и антисептиком

Врач Гвоздикова призвала женщин отказаться от подмывания с мылом и антисептиком
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Тема интимной гигиены окружена множеством мифов, утверждает гинеколог-репродуктолог Татьяна Гвоздикова. В разговоре с «Лентой.ру» врач развеяла некоторые из них.

Она заявила, что большинство специалистов сходятся в одном: влагалище — это саморегулируемая система, которая не требует мытья или очищения. «Интимная гигиена — это уход за внешними половыми органами, а не за влагалищем. Основная задача этой процедуры — удаление пота, выделений, остатков мочи и менструальной крови с поверхности кожи и слизистых наружных половых органов», — объяснила доктор.

В связи с этим она призвала женщин отказаться от идеи подмываться с мылом и антисептиками, поскольку подобная процедура вызовет сильный дискомфорт, особенно если слизистая очень чувствительная.

Материалы по теме:
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023

Кроме того, использование агрессивных очищающих средств для интимной гигиены может пересушить слизистую и нарушить микрофлору влагалища, тем самым спровоцировав рост условно-патогенных бактерий. «Это ведет к дисбиозу, увеличивает риск вагинитов, молочницы, частых воспалений и снижает местный иммунитет», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

Наконец, она рекомендовала женщинам отказаться от использования ежедневных прокладок, если в них нет реальной необходимости. По словам гинеколога, эти средства личной гигиены создают парниковый эффект, нарушают вентиляцию и могут провоцировать дискомфорт или воспаления.

Ранее дерматолог Павел Ворожейкин научил россиян правильно мыться в душе летом. Он посоветовал принимать душ ежедневно, но не дважды в день, а лишь вечером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водителя грузовика в российском регионе оштрафовали за отказ проверить машину на наличие дронов. Что известно?

    ВС России поразили украинский военный аэродром

    На Украине скорая помощь отказалась ехать на вызов в военкомат

    Россиянка отправилась кататься на вейк-серфе и едва выжила под тонущим катером

    Нурмагомедов назвал дату следующего боя брата Умара

    Во Франции заговорили о восстании украинцев против Зеленского

    США напомнили о необходимости разрешения на размещение подлодок в Черном море

    Женщин призвали не подмываться с мылом и антисептиком

    Военный высказался об усилении атак ВСУ на Краснодарский край

    ВСУ подорвали вторую по величине шахту в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости