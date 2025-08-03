Женщин призвали не подмываться с мылом и антисептиком

Врач Гвоздикова призвала женщин отказаться от подмывания с мылом и антисептиком

Тема интимной гигиены окружена множеством мифов, утверждает гинеколог-репродуктолог Татьяна Гвоздикова. В разговоре с «Лентой.ру» врач развеяла некоторые из них.

Она заявила, что большинство специалистов сходятся в одном: влагалище — это саморегулируемая система, которая не требует мытья или очищения. «Интимная гигиена — это уход за внешними половыми органами, а не за влагалищем. Основная задача этой процедуры — удаление пота, выделений, остатков мочи и менструальной крови с поверхности кожи и слизистых наружных половых органов», — объяснила доктор.

В связи с этим она призвала женщин отказаться от идеи подмываться с мылом и антисептиками, поскольку подобная процедура вызовет сильный дискомфорт, особенно если слизистая очень чувствительная.

Кроме того, использование агрессивных очищающих средств для интимной гигиены может пересушить слизистую и нарушить микрофлору влагалища, тем самым спровоцировав рост условно-патогенных бактерий. «Это ведет к дисбиозу, увеличивает риск вагинитов, молочницы, частых воспалений и снижает местный иммунитет», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

Наконец, она рекомендовала женщинам отказаться от использования ежедневных прокладок, если в них нет реальной необходимости. По словам гинеколога, эти средства личной гигиены создают парниковый эффект, нарушают вентиляцию и могут провоцировать дискомфорт или воспаления.

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