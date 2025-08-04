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04:06, 4 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал условие капитуляции Украины перед Россией

Дубинский: США примут капитуляцию Украины в случае, если ее предложит Зеленский
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

США готовы смириться с капитуляцией Украины перед Россией, но лишь в том случае, если эта инициатива будет исходить от украинского президента Владимира Зеленского. Такое условие капитуляции назвал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В США готовы кивнуть головой на идею капитуляции, но только в том случае, если она будет исходить от Украины. Подталкивать Зеленского будут отсюда, изнутри, пока он сам не приползет, как побитая собака, или не будет свергнут своим же окружением», — сказал он.

По его мнению, Трамп не будет давить на Зеленского, поскольку американский лидер боится очередной попытки импичмента. В связи с этим принуждение Киева будет исключительно косвенным, заключил Дубинский.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил об отсутствии выбора у Украины. «Им просто предоставят условия капитуляции. Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется», — сказал он.

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