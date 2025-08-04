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09:53, 4 августа 2025Силовые структуры

Краснокамский маньяк признался в новых расправах

Краснокамский маньяк, отбывающий пожизненный срок, признался в двойном убийстве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Краснокамский маньяк Станислав Белорусцев, отбывающий пожизенный срок в колонии «Черный дельфин», признался в двойной расправе над подростками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

58-летний осужденный заявил сотрудникам колонии, что в 2004 году он совершил еще одно преступление, которое так и не было раскрыто. Его жертвами стали двое братьев 15 и 17 лет.

Источник «Ленты.ру» во ФСИН подтвердил информацию. По его словам, Белорусцев написал сотрудникам оперативного отдела явку с повинной. Правоохранители проинформированы, они проверят сведения об этом преступлении.

Белорусцева осудили и этапировали в «Черный дельфин» в 2010 году за расправу над тремя собутыльниками — их он забил блином от гантели. Позже он признался в 12 эпизодах расправ, которые совершил с 1999 по 2009 год в Краснокамске.

ЖЗЛ
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