Краснокамский маньяк признался в новых расправах

Краснокамский маньяк, отбывающий пожизненный срок, признался в двойном убийстве

Краснокамский маньяк Станислав Белорусцев, отбывающий пожизенный срок в колонии «Черный дельфин», признался в двойной расправе над подростками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

58-летний осужденный заявил сотрудникам колонии, что в 2004 году он совершил еще одно преступление, которое так и не было раскрыто. Его жертвами стали двое братьев 15 и 17 лет.

Источник «Ленты.ру» во ФСИН подтвердил информацию. По его словам, Белорусцев написал сотрудникам оперативного отдела явку с повинной. Правоохранители проинформированы, они проверят сведения об этом преступлении.

Белорусцева осудили и этапировали в «Черный дельфин» в 2010 году за расправу над тремя собутыльниками — их он забил блином от гантели. Позже он признался в 12 эпизодах расправ, которые совершил с 1999 по 2009 год в Краснокамске.