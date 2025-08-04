Под Оренбургом нашли редчайший цветок

Под Оренбургом волонтеры нашли редчайший цветок — цмин песчаный. Об этом сообщает новостной портал «Оренбург-медиа».

Цветок, занесенный в Красную книгу Самарской области, обнаружили в Бузулукском бору у тропы «Сказочный борок». Открытие совершили участники волонтерской смены Русского географического общества, которые в последние несколько дней работали в национальном парке.

Цмин песчаный — растение семейства астровых, на котором располагается около 40 маленьких желтых цветков. В России встречается в Европейской части, на Кавказе и в Западной Сибири.

Помимо этого, волонтеры посеяли в лесопитомнике более 40 тысяч сеянцев сосны и составили описания флоры в местах отдыха «Емелькины столы», «Тихая гавань», «Паникинский яр», «Каменка», экотропы «Сказочный Борок» и кемпинга «Шишкин лес».

В июле россиянка запечатлела редчайшее явление в небе над российским городом.