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18:09, 4 августа 2025Моя страна

Под Оренбургом нашли редчайший цветок

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kristian Peters / Wikimedia

Под Оренбургом волонтеры нашли редчайший цветок — цмин песчаный. Об этом сообщает новостной портал «Оренбург-медиа».

Цветок, занесенный в Красную книгу Самарской области, обнаружили в Бузулукском бору у тропы «Сказочный борок». Открытие совершили участники волонтерской смены Русского географического общества, которые в последние несколько дней работали в национальном парке.

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Цмин песчаный — растение семейства астровых, на котором располагается около 40 маленьких желтых цветков. В России встречается в Европейской части, на Кавказе и в Западной Сибири.

Помимо этого, волонтеры посеяли в лесопитомнике более 40 тысяч сеянцев сосны и составили описания флоры в местах отдыха «Емелькины столы», «Тихая гавань», «Паникинский яр», «Каменка», экотропы «Сказочный Борок» и кемпинга «Шишкин лес».

В июле россиянка запечатлела редчайшее явление в небе над российским городом.

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