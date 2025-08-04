Россиянкам предложили работать из дома во время менструации

Депутат Буцкая: Россиянкам могут разрешить переходить на удаленный формат работы

Россиянкам могут разрешить работать из дома во время менструации. Об этом «Абзацу» рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Цель этой инициативы, по словам парламентария, — «создание благоприятных условий для совмещения работниками профессиональных и семейных обязанностей», а также повышение мотивации граждан к родительству, многодетности, сохранение и укрепление традиционных российских семейных ценностей. Буцкая уточнила, что на всех фертильных россиянок это распространить не получится: в некоторых профессиях дистанционный формат просто невозможен.

Идея давать женщинам послабления на работе во время критических дней не нова и периодически появляется в информационном поле. Еще в 2013 году с такой инициативой выступали в ЛДПР. Депутаты разработали законопроект, который предполагал введение двух дополнительных выходных для женщин во время менструации.

Сейчас женщины в период менструации имеют право не посещать работу только после оформления больничного. Однако на практике его выдают крайне редко.