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14:30, 4 августа 2025Экономика

Россиянкам предложили работать из дома во время менструации

Депутат Буцкая: Россиянкам могут разрешить переходить на удаленный формат работы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: DexonDee / Shutterstock / Fotodom

Россиянкам могут разрешить работать из дома во время менструации. Об этом «Абзацу» рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Цель этой инициативы, по словам парламентария, — «создание благоприятных условий для совмещения работниками профессиональных и семейных обязанностей», а также повышение мотивации граждан к родительству, многодетности, сохранение и укрепление традиционных российских семейных ценностей. Буцкая уточнила, что на всех фертильных россиянок это распространить не получится: в некоторых профессиях дистанционный формат просто невозможен.

Идея давать женщинам послабления на работе во время критических дней не нова и периодически появляется в информационном поле. Еще в 2013 году с такой инициативой выступали в ЛДПР. Депутаты разработали законопроект, который предполагал введение двух дополнительных выходных для женщин во время менструации.

Сейчас женщины в период менструации имеют право не посещать работу только после оформления больничного. Однако на практике его выдают крайне редко.

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