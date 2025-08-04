Сальдо рассказал о пеших колоннах беженцев из Херсона

Сальдо: Из херсонского микрорайона Остров идут пешие колонны беженцев

С утра понедельника из херсонского микрорайона Остров, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), идут пешие колонны беженцев. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон», — написал он.

Сальдо добавил, что «воздух над районом чист», имея ввиду отсутствие в небе беспилотников. Он заключил, что военные дают людям возможность спастись.

Ранее стало известно об ударе Вооруженных сил России по мосту в Херсоне при помощи ФАБ-3000. На фоне атак в городе была объявлена эвакуация.