Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:54, 4 августа 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о пеших колоннах беженцев из Херсона

Сальдо: Из херсонского микрорайона Остров идут пешие колонны беженцев
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

С утра понедельника из херсонского микрорайона Остров, удерживаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ), идут пешие колонны беженцев. Об этом написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон», — написал он.

Сальдо добавил, что «воздух над районом чист», имея ввиду отсутствие в небе беспилотников. Он заключил, что военные дают людям возможность спастись.

Ранее стало известно об ударе Вооруженных сил России по мосту в Херсоне при помощи ФАБ-3000. На фоне атак в городе была объявлена эвакуация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скрытые бункеры и мобильные станции обслуживания. Как Украина пытается сохранить оставшиеся у нее F-16?

    Путин обозначил приоритеты в развитии ДНР

    В Госдуме призвали резко ужесточить продажи алкоголя в России

    Первому в России селу дадут звание за вклад в СВО

    Основатель сети «Красное & Белое» опроверг уход из Вологодской области

    Обвиняемым в падении военного истребителя на дом в Иркутске избрали меру пресечения

    В российском городе в песочнице на детской площадке появилась гигантская свастика

    В Польше призвали Запад сделать все для отказа Индии от Су-57

    Российские военные сбили дрон ВСУ из винтовки и попали на видео

    Брошенного родителями трехлетнего ребенка нашли в российском алкомаркете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости