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04:03, 4 августа 2025Ценности

Сестра Кейт Мосс показала грудь в крошечном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти показала откровенный снимок. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в зеркало. Так, она предстала перед ним в бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера с серебристыми пайетками и плавок с тонкими завязками на талии. При этом ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки в белой оправе и платок, который она повязала на бедра.

Ранее Лотти Мосс повторила культовый откровенный образ сестры. Тогда манекенщица опубликовала фото с фестиваля Worthy Farm, на которых она предстала в прозрачном ультракоротком платье с широкими рукавами и черных трусах.

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