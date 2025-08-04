Сообщение о раздаче в поездах памяток с инструкциями на случай ЧП оказалось фейком

ФПК опровергла данные о раздаче россиянам памяток с инструкциями на случай ЧП

Распространившееся в сети сообщение о том, что РЖД раздает пассажирам поездов южных направлений памятки с правилами безопасности на случай ЧП, оказалось фейком.

В постах публиковались фото брошюр с инструкциями. В частности, указывалось, что делать в случае громких звуков и хлопков. Пассажирам советовали не высовываться в окна и переместиться в безопасное место вагона. Кроме того, памятка рекомендовала иметь при себе запас воды, аптечку, заряженный телефон. Отмечалось, что подобный буклет получила пассажирка поезда №531 из Кирова в Адлер.

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) опровергла раздачу пассажирам памяток с такого рода рекомендациями. «В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в поезде №531 сообщением Киров — Адлер пассажиру вручили памятку с правилами и рекомендациями, в которых в том числе описывается алгоритм действий в случае возникновении нештатной ситуации в пути следования. Данная информация не соответствует действительности!» — говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что РЖД совместно с МЧС не разрабатывали подобные памятки. Там также обратили внимание, что автор фейкового сообщения не предоставил информации, подтверждающей подлинность документа.

Информация о раздаче пассажирам, которые едут в Крым и на южные направления России, памяток на случай ЧП не получила широкого распространения в СМИ. Ряд изданий выпустили материалы, опровергающие эти данные — RT, «Царьград», РИА Новости.

Распространившиеся в сети данные о том, что в российских поездах, следующих в южные регионы, раздают памятки с правилами безопасности, являются фейком. «Федеральная пассажирская компания» сообщила, что РЖД и МЧС не разрабатывали подобные памятки. ФПК назвала недостоверным сообщение о том, что в поезде №531 сообщением Киров — Адлер пассажиру вручили такую инструкцию.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».