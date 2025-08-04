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17:49, 4 августа 2025Экономика

Трамп прокомментировал увольнение «назначенки Байдена» из-за данных по рынку труда

Трамп: Отчет о рынке труда США изменили в пользу радикальных левых демократов
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг крайне слабых данных по американскому рынку труда, после публикации которых в конце прошлой недели он уволил руководителя Бюро трудовой статистики Эрику МакИнтарфер, которую назвал «политической назначенкой Байдена». По словам главы Соединенных Штатов, отчет был сфальсифицирован в пользу радикальных левых демократов для того, чтобы скрыть реальные успехи действующей администрации. Комментарий он разместил в Truth Social.

«Массовые ревизии цифр, рекордные по масштабу», — охарактеризовал Трамп масштабы произошедшего.

После того, как в пятницу, 1 августа, выяснилось, что в мае и июне в стране появилось на 258 тысяч рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее, глава государства написал в соцсети, что заменит чиновницу кем-то гораздо более компетентным и квалифицированным. «Я подберу исключительную замену», — подтвердил он в понедельник, 4 августа.

Как указывает Reuters, никаких доказательств, подтверждающих заявления Трампа о манипулировании данными со стороны Бюро статистики труда, приведено не было. В свою очередь, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью CNBC призвал модернизировать статистику рынка труда США, чтобы она была более прозрачной.

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