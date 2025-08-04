Умер известный советский режиссер Эльдар Шенгелая

Кинорежиссер Эльдар Шенгелая скончался на 93-м году жизни

Народный артист СССР и известный кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер в возрасте 92-х лет в Грузии. Об этом сообщили в фонде Нато Вачнадзе, публикация доступна на странице в Facebook (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — говорится в сообщении.

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тифлисе, его родителями являются заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Шенгелая и народная артистка Грузинской ССР Нато Вачнадзе.

Кинематографист приобрел известность благодаря таким картинам, как «Белый караван», «Необыкновенная выставка» и «Чудаки». Также Шенгелая был награжден различными государственными премиями.