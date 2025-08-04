Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 4 августа 2025Мир

В ЕС заявили о заморозке помощи Украине

Боррель: Помощь ЕС Украине фактически заморожена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Помощь Европейского союза (ЕС) Украине в настоящее время фактически заморожена. Об этом заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью EUObserver.

«После моего ухода военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась. В Европейском фонде мира 6,6 миллиарда евро остаются заблокированными из-за Венгрии. Это стало концом этого инструмента. Теперь все должно делаться на двусторонней основе», — отметил экс-глава евродипломатии.

По словам Борреля, с похожей ситуацией столкнулось согласование новых санкций против России. Он подчеркнул, что ЕС «в тупике», так как санкционные ограничения не могут быть продлены, если против этого выступит Венгрия.

Ранее Боррель заявил, что сделка между Евросоюзом и США принесет больше выгоды Вашингтону, чем европейским странам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?

    Врачи дали советы по сохранению здоровья спины

    В сети высмеяли содержимое сумки Дженнифер Энистон

    Назван плюс для России в назначении нового командующего Воздушными силами ВСУ

    На Украине легкомоторные самолеты начали превращать в ударные беспилотники

    Лазарева призналась в любви спонсирующему ВСУ рэперу Потапу

    Принято решение по изнасиловавшим российскую девочку мигрантам

    В ЕС заявили о заморозке помощи Украине

    Определились лидеры российского рынка люксовых автомобилей

    Стал известен новый страх бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости