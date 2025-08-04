В ЕС заявили о заморозке помощи Украине

Боррель: Помощь ЕС Украине фактически заморожена

Помощь Европейского союза (ЕС) Украине в настоящее время фактически заморожена. Об этом заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью EUObserver.

«После моего ухода военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась. В Европейском фонде мира 6,6 миллиарда евро остаются заблокированными из-за Венгрии. Это стало концом этого инструмента. Теперь все должно делаться на двусторонней основе», — отметил экс-глава евродипломатии.

По словам Борреля, с похожей ситуацией столкнулось согласование новых санкций против России. Он подчеркнул, что ЕС «в тупике», так как санкционные ограничения не могут быть продлены, если против этого выступит Венгрия.

Ранее Боррель заявил, что сделка между Евросоюзом и США принесет больше выгоды Вашингтону, чем европейским странам.