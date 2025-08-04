В российском регионе дома освободились от воды после разгула стихии

Дома и придворовые территории в Туапсинском районе освободились от воды после разгула стихии. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.
Накануне в части Краснодарского края прошли сильные ливни, непогода привела к перебоям в работе гражданской инфраструктуры. В районе Джубги сошел сель, частично перекрыв движение через Молдаванский перевал.
К ликвидации последствий ЧС привлечено 230 человек и 67 единиц техники. Сейчас специалисты ведут работу по ликвидации наносов и иловых отложений. Местные власти организовали подвоз воды и продовольстввия для жителей пострадавших населенных пунктов.