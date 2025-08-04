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04:33, 4 августа 2025Россия

В российском регионе дома освободились от воды после разгула стихии

В Туапсинском районе Краснодарского края дома освободились от воды после ливней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Дома и придворовые территории в Туапсинском районе освободились от воды после разгула стихии. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Накануне в части Краснодарского края прошли сильные ливни, непогода привела к перебоям в работе гражданской инфраструктуры. В районе Джубги сошел сель, частично перекрыв движение через Молдаванский перевал.

К ликвидации последствий ЧС привлечено 230 человек и 67 единиц техники. Сейчас специалисты ведут работу по ликвидации наносов и иловых отложений. Местные власти организовали подвоз воды и продовольстввия для жителей пострадавших населенных пунктов.

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