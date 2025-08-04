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20:48, 4 августа 2025Мир

В США высказались о желании России завершить конфликт на Украине

МакГоверн: РФ была готова завершить конфликт на Украине спустя полтора месяца
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Россия была готова завершить конфликт на Украине спустя полтора месяца после начала специальной военной операции (СВО), поскольку выдвинула четкие для этого требования, но западные страны не позволили Киеву заключить мир. Об этом напомнил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия уже остановилась, понятно? [Бывший президент США Джо] Байден говорил, что русские якобы не остановятся после Украины и пойдут уже на Польшу. Но они уже остановились! Когда же это произошло? Спустя шесть недель после начала конфликта на Украине. Уже тогда было готово соглашение [об урегулировании кризиса]», — подчеркнул эксперт.

МакГоверн указал на то, что в 2022 году именно Запад не позволил Украине заключить мирное соглашение с Россией.

28 января президент России Владимир Путин заявил, что страны коллективного Запада убедили Украину продолжать конфликт. В частности, он рассказал, что в 2022 году бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил украинское руководство отказаться от Стамбульских соглашений и продолжать боевые действия.

ЖЗЛ
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