Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:58, 4 августа 2025Экономика

В США сообщили о неожиданном ударе Китая по западному ВПК

WSJ: Китай ограничил поставки минералов западным военным фирмам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай ограничил поставки критических минералов западным военным фирмам. О неожиданном ударе Пекина по военно-промышленному комплексу (ВПК) стран Запада сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая их искать по миру запасы минералов, которые необходимы для производства всего, от патронов до истребителей», — указано в материале.

Аналоги необходимых западным компаниям китайских материалов обходятся минимум в пять дороже, при этом китайские минералы содержатся в 80 тысячах комплектующих, используемых Пентагоном. Пекин также начал запрашивать информацию о целях использования закупаемых минералов, чтобы они не применялись в военном производстве, пишет газета.

Прежде Китай впервые за три года прекратил покупать нефть у США. Крупнейшим экспортером нефти в Китай осталась Россия с показателем в 3,95 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    30-минутная встреча лидера Швейцарии с Трампом обернулась катастрофой. В Европе не понимают, что от них хочет Белый дом

    Описаны последствия избиения жен мужьями для их детей

    Врачи оценили эффективность самых популярных методов увеличения пениса

    Дочь популярной телеведущей позагорала топлес

    В США сообщили о неожиданном ударе Китая по западному ВПК

    ВСУ перебросили спецназ 144-го центра ССО к Юнаковке

    В Турции оценили возможность скорой встречи Путина и Трампа

    Врач раскрыла опасные для здоровья последствия анального секса

    Журналистка посетила элитный секс-клуб и пожаловалась на скуку

    В США описали будущее Украины после успешной кампании российских «Гераней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости