В США сообщили о неожиданном ударе Китая по западному ВПК

WSJ: Китай ограничил поставки минералов западным военным фирмам

Китай ограничил поставки критических минералов западным военным фирмам. О неожиданном ударе Пекина по военно-промышленному комплексу (ВПК) стран Запада сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая их искать по миру запасы минералов, которые необходимы для производства всего, от патронов до истребителей», — указано в материале.

Аналоги необходимых западным компаниям китайских материалов обходятся минимум в пять дороже, при этом китайские минералы содержатся в 80 тысячах комплектующих, используемых Пентагоном. Пекин также начал запрашивать информацию о целях использования закупаемых минералов, чтобы они не применялись в военном производстве, пишет газета.

Прежде Китай впервые за три года прекратил покупать нефть у США. Крупнейшим экспортером нефти в Китай осталась Россия с показателем в 3,95 миллиарда долларов.