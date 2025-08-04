Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:32, 4 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о вызывающем беспричинное увеличение веса заболевании

Врач Матвеева: Заболевания щитовидной железы могут нарушать обмен веществ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SrdjanPav / Getty Images

Заболевания щитовидной железы могут вызывать беспричинное изменение веса, рассказала доктор медицинских наук Мария Матвеева. Об этом неочевидной причине она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Матвеева объяснила, что щитовидная железа вырабатывает гормоны, оказывающие непосредственное влияние на метаболизм. Если уровень этих гормонов понижен (такое состояние называют гипотиреоз), обмен веществ замедляется. Из-за этого вес человека может увеличиваться.

Доктор уточнила, что при гипотиреозе могут возникать головные боли, постоянная слабость, сухость кожи, анемия, ухудшение памяти, сильная отечность и ощущение зябкости. У женщин это состояние может вызывать нарушения менструального цикла, а у мужчин — бесплодие.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Повышенный уровень гормонов щитовидной железы, напротив, вызывает беспричинное похудение, отметила врач. При нем также часто отмечаются такие симптомы, как светобоязнь, бессонница, панические атаки, тремор рук и век, повышенный пульс и артериальное давление, чувство жара и нарушения менструального цикла у женщин.

«Эти заболевания могут возникать в любом возрасте, как у детей, так и у взрослых, независимо от образа жизни и места проживания», — подчеркнула она.

Ранее эндокринолог Шалала Пашаева рассказала о способах отличить депрессию от проблем с щитовидкой. Чтобы отличить истинную депрессию от заболеваний щитовидной железы, она посоветовала обращать внимание на сопутствующие симптомы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?

    Нападение толпы на безногого участника СВО у бара оказалось покушением на убийство

    В России по-новому взглянули на ультиматум Трампа

    Названы цели ночных ударов по авиабазе на западе Украины

    На Западе вспомнили предупреждение Ельцина о гегемонии США

    Назван источник глобальной угрозы для здоровья человека

    Москвичам пообещали лужи по пояс

    Мышь залетела женщине в рот и лишила ее почти двух миллионов рублей

    Маску пообещали выплатить через два года огромные деньги

    Оценено влияние обрушившегося на Курилы цунами на стоимость рыбы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости