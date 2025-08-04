Врач предупредила о вызывающем беспричинное увеличение веса заболевании

Врач Матвеева: Заболевания щитовидной железы могут нарушать обмен веществ

Заболевания щитовидной железы могут вызывать беспричинное изменение веса, рассказала доктор медицинских наук Мария Матвеева. Об этом неочевидной причине она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Матвеева объяснила, что щитовидная железа вырабатывает гормоны, оказывающие непосредственное влияние на метаболизм. Если уровень этих гормонов понижен (такое состояние называют гипотиреоз), обмен веществ замедляется. Из-за этого вес человека может увеличиваться.

Доктор уточнила, что при гипотиреозе могут возникать головные боли, постоянная слабость, сухость кожи, анемия, ухудшение памяти, сильная отечность и ощущение зябкости. У женщин это состояние может вызывать нарушения менструального цикла, а у мужчин — бесплодие.

Повышенный уровень гормонов щитовидной железы, напротив, вызывает беспричинное похудение, отметила врач. При нем также часто отмечаются такие симптомы, как светобоязнь, бессонница, панические атаки, тремор рук и век, повышенный пульс и артериальное давление, чувство жара и нарушения менструального цикла у женщин.

«Эти заболевания могут возникать в любом возрасте, как у детей, так и у взрослых, независимо от образа жизни и места проживания», — подчеркнула она.

Ранее эндокринолог Шалала Пашаева рассказала о способах отличить депрессию от проблем с щитовидкой. Чтобы отличить истинную депрессию от заболеваний щитовидной железы, она посоветовала обращать внимание на сопутствующие симптомы.

