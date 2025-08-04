Юрий Антонов вышел на связь после сообщений об ухудшении его состояния

Певец Юрий Антонов опроверг сообщения о приезде врачей к нему домой

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов опроверг сообщения об ухудшении его самочувствия. Музыканта цитирует NEWS.ru.

По словам Антонова, к нему домой не вызывали медиков. В то же время 80-летний артист подтвердил, что испытывает боль в ноге.

«Никаких врачей, никого не вызывали. Колено болит. Вот и все», — заявил Антонов.

4 августа сообщалось, что Юрий Антонов получил травму ноги. Отмечалось, что музыкант должен был приехать на премию «Триумф года», но не появился там из-за состояния здоровья. Близкий друг певца Владимир Ильичев заявил, что автору хитов «Море» и «Мечта сбывается» пришлось вызвать врачей.