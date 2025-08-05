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12:01, 5 августа 2025Бывший СССР

Армия России продвинулась в районе Юнаковки в Сумской области

ВС России продвинулись в районе Юнаковки в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации продвинулись в Сумской области в районе Юнаковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают в районе Юнаковки», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на других участках направления были отбиты.

Ранее стало известно, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются идти на штурм в Сумской области.

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