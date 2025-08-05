Армия России продвинулась в районе Юнаковки в Сумской области

ВС России продвинулись в районе Юнаковки в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации продвинулись в Сумской области в районе Юнаковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают в районе Юнаковки», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на других участках направления были отбиты.

Ранее стало известно, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются идти на штурм в Сумской области.