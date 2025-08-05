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10:54, 5 августа 2025Силовые структуры

Блокадника лишили денег и драгоценностей на почти 3 миллиона рублей

В Петербурге блокадник лишился денег и драгоценностей на 2,9 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: marishkaSm / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 88-летний блокадник лишился из-за мошенников денег и драгоценностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Потерпевший обратился в полицию вечером 4 августа. Он рассказал, что ему несколько раз звонили неизвестные от имени сотрудников различных ведомств и говорили, что на его банковских счетах происходят мошеннические действия. Для того чтобы спасти накопления, мужчину убедили передать их курьерам.

Блокадник поверил звонившим и в несколько этапов передал 1,1 миллиона рублей, иностранную валюту, золотой слиток и золотые украшения — на общую сумму 2,9 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Причастные разыскиваются.

ЖЗЛ
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