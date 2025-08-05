«Лента.ру»: В Иркутске не стало легендарного охотника за бандами Давыдова

В Иркутске не стало легендарного следователя Андрея Давыдова, которого в Прибайкалье прозвали охотником за бандами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Под руководством Андрея Давыдова в 2000-е и 2010-е годы было раскрыто и направлено в суд несколько сотен уголовных дел о преступлениях, вызвавших большой общественный резонанс. В частности, благодаря Давыдову и работе его следователей были разоблачены более десяти банд, орудовавших на территории Иркутской области, которые стали известными всей России:

Братское организованное преступное сообщество (ОПС), лидеры и участники которого совершили более ста расправ. Среди потерпевших — первый заместитель прокурора города Братск (Иркутская область) Синицын;

Банды Пожарников, Ярцева, Устюжанина, Молоточникова и Скрипника;

Множество других преступлений, в том числе коррупционного характера.

Ученики Андрея Давыдова в настоящее время занимают руководящие должности в силовых структурах РФ — в том числе в СКР, Федеральной службе безопасности и Генпрокуратуре.

Андрей Давыдов родился 14 мая 1970 года в Иркутске. После службы в армии окончил Сибирский государственный университет и в 1993 году начал работать следователем прокуратуры Октябрьского района Иркутска. К 2007 году он вырос до начальника отдела по расследованию особо важных дел. Именно в этом отделе были сосредоточены все дела о бандитизме и расправах, об организованной преступной деятельности и вымогательствах. Под руководством Давыдова и при его непосредственном участии удалось переломить криминогенную обстановку в регионе, отправив в СИЗО, а затем и в колонии участников наиболее одиозных преступных группировок. В 2011 Давыдов году перешел в прокуратуру Иркутской области, где надзирал за исполнением законов о федеральной безопасности и противодействию экстремизму. В 2022 году вышел на пенсию. Имел классный чин старшего советника юстиции.

«Андрей Геннадьевич — настоящий профессионал следствия, способный не только раскрывать запутанные преступления, но и научивший десятки молодых людей секретам профессии. Всю жизнь имея дело с похищенными миллионами, он оставался скромным, честным, и капиталов не нажил: проживал в небольшом частном доме на окраине Иркутска», — отметил в беседе с «Лентой.ру» полковник юстиции Евгений Карчевский, один из учеников Давыдова.

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