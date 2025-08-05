Литва обратилась с просьбой к НАТО

Литва попросила НАТО разместить в стране средства борьбы с БПЛА

Власти Литвы обратились к руководству НАТО с просьбой разместить на территории страны системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передает ТАСС.

«Мы просим разместить дополнительные средства борьбы с беспилотниками, даже если это будут экспериментальные системы», — сказала глава Минобороны.

По ее словам, ведомство обратилось к генсеку НАТО Марку Рютте, заявив в том числе о готовности опробовать экспериментальные системы в «меняющихся обстоятельствах».

Ранее стало известно, что Литва намерена усилить противовоздушную оборону на границе с Белоруссией. Кроме того, руководство страны заявляло о намерении ускорить процесс закупок, связанных с обнаружением дронов.