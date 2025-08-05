Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:01, 5 августа 2025Бывший СССР

Литва обратилась с просьбой к НАТО

Литва попросила НАТО разместить в стране средства борьбы с БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Литвы обратились к руководству НАТО с просьбой разместить на территории страны системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передает ТАСС.

«Мы просим разместить дополнительные средства борьбы с беспилотниками, даже если это будут экспериментальные системы», — сказала глава Минобороны.

По ее словам, ведомство обратилось к генсеку НАТО Марку Рютте, заявив в том числе о готовности опробовать экспериментальные системы в «меняющихся обстоятельствах».

Ранее стало известно, что Литва намерена усилить противовоздушную оборону на границе с Белоруссией. Кроме того, руководство страны заявляло о намерении ускорить процесс закупок, связанных с обнаружением дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский созвонился с Трампом

    Уродливую порно-русалочку призвали убрать из европейской столицы

    Врач предупредила о неочевидных симптомах сердечной недостаточности

    На берег Анапы выбросило таинственный образ Богородицы

    Знаменитая кошка-уголовница окотилась

    Спасатели МЧС вытащили корову из колодца в Беслане

    Российские дачники создали кабачковый бартер

    Раскрыто число отправившихся на СВО священников

    Рассуждавшая об отправке мужа на СВО «черная вдова» прокомментировала ситуацию

    Названа самая популярная версия Windows в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости