Макрон и Мерц посетят постсоветское государство

Макрон и Мерц посетят Молдавию в конце августа

Лидеры европейских стран, среди которых канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, посетят Молдавию в конце августа. О визитах в постсоветское государство сообщает Euronews.

«Президент Румынии Никушор Дан, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск в конце августа посетят Молдавию», — сказано в публикации.

Отмечается, что планируется проведение встреч европейских лидеров с президентом Молдавии Майей Санду.

Ранее Санду обвинила Россию в намерении вмешаться в парламентские выборы в Молдавии. Голосование запланировано на осень.