Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:47, 5 августа 2025Бывший СССР

Макрон и Мерц посетят постсоветское государство

Макрон и Мерц посетят Молдавию в конце августа
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Лидеры европейских стран, среди которых канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, посетят Молдавию в конце августа. О визитах в постсоветское государство сообщает Euronews.

«Президент Румынии Никушор Дан, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск в конце августа посетят Молдавию», — сказано в публикации.

Отмечается, что планируется проведение встреч европейских лидеров с президентом Молдавии Майей Санду.

Ранее Санду обвинила Россию в намерении вмешаться в парламентские выборы в Молдавии. Голосование запланировано на осень.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Украину обвинили в спекуляции деятельностью Красного Креста

    Три страны НАТО решили закупить оружие для Украины по инициативе США

    Продажи грузовиков в России обвалились

    На Wildberries появился кешбэк

    Аналитик рассказал о рекламном подразделении ВСУ для женщин

    Получившего инвалидность на СВО бойца через год лишили выплат

    «Считайте, какой выхлоп! А потом его там убьют!» Россиянка со смехом перечислила выгоды от отправки мужа на СВО

    В Индии рассказали, как США поменяли мнение о закупке российской нефти. Почему Вашингтону было это выгодно?

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами высмеяла тренд на похудение с «Оземпиком»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости