Медведь перешел дорогу по пешеходному переходу и стал ждать автобус на остановке

На Курилах медведь продемонстрировал знание ПДД и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
Законопослушного медведя засняли на острове Итуруп. Сначала зверь аккуратно и быстро перешел дорогу по пешеходному переходу, а затем проследовал к автобусной остановке. Там он присел отдохнуть и стал смиренно ждать автобус.
Материалы по теме:
Ранее россиянин столкнулся со сворой медведей на Камчатке и попросил их «больше трех не собираться». На кадры попали сразу более десяти медведей, которые, услышав крик мужчины, начали быстро убегать с места «сходки».