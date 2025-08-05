Медведь перешел дорогу по пешеходному переходу и стал ждать автобус на остановке

На острове Итуруп медведь перешел дорогу по пешеходному переходу

На Курилах медведь продемонстрировал знание ПДД и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Законопослушного медведя засняли на острове Итуруп. Сначала зверь аккуратно и быстро перешел дорогу по пешеходному переходу, а затем проследовал к автобусной остановке. Там он присел отдохнуть и стал смиренно ждать автобус.

Ранее россиянин столкнулся со сворой медведей на Камчатке и попросил их «больше трех не собираться». На кадры попали сразу более десяти медведей, которые, услышав крик мужчины, начали быстро убегать с места «сходки».