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19:04, 5 августа 2025Моя страна

Медведь перешел дорогу по пешеходному переходу и стал ждать автобус на остановке

На острове Итуруп медведь перешел дорогу по пешеходному переходу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

На Курилах медведь продемонстрировал знание ПДД и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Законопослушного медведя засняли на острове Итуруп. Сначала зверь аккуратно и быстро перешел дорогу по пешеходному переходу, а затем проследовал к автобусной остановке. Там он присел отдохнуть и стал смиренно ждать автобус.

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