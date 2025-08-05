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13:32, 5 августа 2025Культура

Михалков раскритиковал подпольные ММА-клубы

Михалков заявил, что в ММА-клубах продвигают ваххабитскую идеологию
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков в своей программе «Бесогон» раскритиковал клубы смешанных единоборств (ММА) за продвижение ваххабитской идеологии. На это обратил внимание «Царьград».

Режиссер отметил, что сейчас в России проживают 786 тысяч несовершеннолетних мигрантов, среди которых лишь 192 тысячи обучаются в школах. «Куда пойдут эти дети, которые не ходят в школу? Как правило, они идут в бойцовские клубы, ММА», — заявил Михалков.

Он добавил, что в подпольных ММА-клубах занимаются не только спортом, но и продвижением ваххабитской идеологии. Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в Москве, по словам Михалкова, также были воспитанниками ММА-клубов.

«По самым разным, пусть и неофициальным данным, только в одной Москве сегодня действует не менее 500 таких подпольных и полуподпольных залов. И то, что в них происходит, вызывает серьезные вопросы у людей, которые отвечают за безопасность в стране», — отметил режиссер.

Ранее в Москве осудили бойца ММА за теракт в парке «Зарядье». Он хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке, где в тот момент находилось множество людей.

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