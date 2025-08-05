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08:54, 5 августа 2025Мир

Минюст США начал уголовное расследование фабрикации данных о связи Трампа с Россией

Bloomberg: Минюст США расследует фабрикацию данных о вмешательстве РФ в выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в связи с фабрикацией данных о вмешательстве России в выборы 2016 года в пользу действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждается, генеральный прокурор Пэм Бонди поручила обвинителям задействовать Большое жюри (коллегию присяжных заседателей, определяющую обоснованность предъявления кому-либо официальных обвинений — прим. «Ленты.ру») для расследования заявлений директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

В июле Габбард обнародовала сведения, указывающие на то, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.

По ее словам, администрация Обамы передавала представителям СМИ заведомо ложные сведения. На фоне этого в ЦРУ появились якобы доказательства вмешательства России в выборы президента США.

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