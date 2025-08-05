«Страна.ua»: На Украине могут возникнуть бунты из-за ужесточения мобилизации

На территории Украины могут возникнуть бунты из-за ужесточения мобилизации и действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Столкновения между военкомами и гражданским населением при попытках принудительной мобилизации перерастают в бунты. Пока что наблюдаются отдельные случаи, однако динамика нарастающая и отмечается по всей стране», — пишет издание.

Как отмечает «Страна», предпосылкой к возникновению бунтов являются недавние протесты за возвращение полномочий антикоррупционным органам, которые показали возможность массового выражения недовольства, несмотря на запрет мирных акций в стране.

В украинском обществе, как пишет издание, усиливается нетерпимость к военкомам, что может привести к увеличению числа столкновений гражданских с сотрудниками ТЦК в то время, как власть стремится подавлять выступления против мобилизации.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка заявил, что возраст начала военной подготовки на Украине нужно опустить до уровня детсада. Он отметил, что только подготовка к военной службе детсадовцев позволит Украине усилить сплоченность народа.