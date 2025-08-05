Мощное наводнение смыло деревню в Индии и попало на видео

Мощное наводнение полностью смыло деревню в Индии и попало на видео

На севере Индии произошло мощное наводнение, в результате которого полностью оказалась затоплена одна из горных деревень. Видео с места происшествия появились в соцсети Х.

На кадрах видно, как селевой поток сходит с горы и обрушивается на населенный пункт в гималайском штате Уттаракханд, затапливая целые здания. По данным Reuters, под водой оказались тысячи домов. Четверо человек не выжили, более 50 человек числятся пропавшими без вести.

К населенному пункту отправились военные подразделения и службы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Спасатели помогают жителям, застрявшим под завалами.

Ранее сообщалось, что часть Камчатки сдвинулась на юго-восток после недавнего землетрясения. Наибольшие косейсмические смещения наблюдались на юге полуострова — они достигли почти двух метров.