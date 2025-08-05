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16:21, 5 августа 2025МирЭксклюзив

Предсказаны новые санкции ЕС против Китая и Индии

Экономист Арапова: ЕС может ввести санкции против банков и НПЗ Китая и Индии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС), в отличие от США, гораздо сильнее зависит от азиатских рынков, а потому не сможет ввести масштабных санкций против Индии и Китая за продолжение импорта российской нефти. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала кандидат экономических наук, руководитель исследовательской программы «Мировая экономика. Цифровые финансы. Санкционная политика» Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.

Например, по ее словам, европейские страны, скорее всего, не решатся ввести блокирующие пошлины на импорт из Китая и Индии по примеру США.

«Скорее всего, американские и европейские санкции будут введены одновременно, но не симметрично. ЕС ограничится точечными мерами против банков, а также компаний, которые покупают и перерабатывают российскую нефть», — сказала она.

По информации газеты Politico, страны Европейского союза начали подготовку нового пакета санкций против Китая за отказ прекратить закупки российской нефти и поставки товаров двойного назначения в Россию. Аналогичные санкции, как утверждают источники издания, возможны и в отношении Индии.

ЖЗЛ
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