Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:49, 5 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты детали аферы с участием вице-спикера горсовета российского города

СК обвинил вице-спикера горсовета Оренбурга в мошенничестве на 30 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Арестованный вице-спикер горсовета Оренбурга Артем Сафиуллин причастен к афере с реконструкцией очистных сооружений, причинившей ущерб бюджету на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении депутата, также являющегося директором строительной организации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уточнили «Ленте.ру» в нижегородском управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в 2023 году между администрацией города Чкаловска и строительной компанией был заключен муниципальный контракт на реконструкцию очистных сооружений. Фактическая цена приобретенного оборудования и стоимость работ была завышена на 30 миллионов рублей.

Ранее суд Нижнего Новгорода выдал санкцию на арест Сафиуллина.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    В МИД России раскритиковали приговор Додику

    Стал известен простой способ замедлить нейродегенерацию

    Пойманный с 99 литрами самогона россиянин назвал его гуманитарной помощью для бойцов СВО

    В Россию запретили ввозить болгарских и румынских коз

    Первый снег выпал в российском регионе и попал на видео

    Лидер оппозиционной молдавской партии прокомментировал приговор Гуцул

    Таможня перехватила военную контрабанду из России в США

    Слон Филимон из Казанского зоопарка устроил спа-процедуры под дождем

    Невзоров заявил о сильном желании избавиться от российского паспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости