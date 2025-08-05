Раскрыты детали аферы с участием вице-спикера горсовета российского города

СК обвинил вице-спикера горсовета Оренбурга в мошенничестве на 30 млн рублей

Арестованный вице-спикер горсовета Оренбурга Артем Сафиуллин причастен к афере с реконструкцией очистных сооружений, причинившей ущерб бюджету на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении депутата, также являющегося директором строительной организации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уточнили «Ленте.ру» в нижегородском управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в 2023 году между администрацией города Чкаловска и строительной компанией был заключен муниципальный контракт на реконструкцию очистных сооружений. Фактическая цена приобретенного оборудования и стоимость работ была завышена на 30 миллионов рублей.

Ранее суд Нижнего Новгорода выдал санкцию на арест Сафиуллина.