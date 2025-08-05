Ребенка шесть лет избивали кочергой в российском регионе

На Алтае перед судом предстанет отец, шесть лет избивавший сына кочергой

На Алтае перед судом предстанет 52-летний житель Шелаболихинского района, шесть лет избивавший сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год мужчина в состоянии алкогольного опьянения наносил ребенку побои кулаками и кочергой за малейшую провинность. Первый раз мальчик подвергся истязанию, когда ему было семь лет.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина выстрелил в оппонента и попал в его 15-летнего сына.