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09:30, 5 августа 2025Силовые структуры

Ребенка шесть лет избивали кочергой в российском регионе

На Алтае перед судом предстанет отец, шесть лет избивавший сына кочергой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Алтае перед судом предстанет 52-летний житель Шелаболихинского района, шесть лет избивавший сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2019 по 2025 год мужчина в состоянии алкогольного опьянения наносил ребенку побои кулаками и кочергой за малейшую провинность. Первый раз мальчик подвергся истязанию, когда ему было семь лет.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина выстрелил в оппонента и попал в его 15-летнего сына.

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