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06:32, 5 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали самые грязные места на кухне

Эксперт Роскачества Спеценко назвала губки самой грязной вещью на кухне
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Zigres / Shutterstock / Fotodom

На кухне могут скапливаться опасные бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и листерии, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалиста, главным рассадником микробов остается кухонная губка для мытья посуды. Микробы активно размножаются во влажной среде, поэтому губки и тряпки нужно менять каждую неделю, отметила она. Также, по словам Спеценко, не менее опасны разделочные доски, особенно деревянные, когда микротрещины в их поверхности становятся идеальным местом для размножения патогенов.

«После сырого мяса или рыбы доску нужно не просто ополоснуть, а обрабатывать кипятком или специальными средствами. В зоне риска также ручки холодильника и плиты, кухонные выключатели и краны — их касаются грязными руками во время готовки, но редко очищают. Особенно опасны резиновые уплотнители на дверце холодильника — там скапливается влага и частицы еды», — рассказала Спеценко.

Также, по ее словам, к числу проблемных зон относится сам холодильник. Соки от сырого мяса, капли молочных продуктов и остатки пищи создают благоприятную среду для бактерий, объяснила эксперт. Она посоветовала размораживать и мыть холодильник с моющими средствами хотя бы раз в месяц, а сырые продукты хранить в герметичных контейнерах.

Ранее эксперт Роскачества Кузьменко предупредил о риске при загрузке данных в ChatGPT. Он напомнил, что технологии постоянно развиваются, и вчерашняя защита может оказаться уязвимой завтра.

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