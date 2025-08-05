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21:33, 5 августа 2025Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» снялась в ультракороткой юбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_paige.renee

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя спортсменка поделилась кадрами, на которых предстала в облегающем топе и ультракороткой плиссированной юбке. При этом можно заметить, что знаменитость не стала надевать бюстгальтер.

Спиранак позировала перед камерой с высоким хвостом, держа в руках клюшку для гольфа. Ее внешний вид дополнили макияж в нюдовых тонах и розовая кожаная перчатка.

Фото: @_paige.renee

Поклонники оценили фотосессию звезды в комментариях под публикацией, которая набрала почти 50 тысяч лайков. «Хорошо смотришься в белом», «Я бы с удовольствием с тобой сыграл», «Ты абсолютно красива», «Фантастический наряд», «Совершенная женщина», — высказывались они.

В июле Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов.

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